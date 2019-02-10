أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 9 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 9 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم النجوم بهدف حفنى ويواصل ابتعاده بقمة الدورى

صور.. الزمالك يهزم النجوم بهدف حفنى ويواصل ابتعاده بقمة الدورى

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على النجوم بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ21 للدورى .

جروس يقاطع مؤتمر مواجهة النجوم

قاطع السويسري جروس المدير الفني للزمالك المؤتمر الصحفي لمباراة النجوم اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد.

جروس يمنح لاعبو الزمالك راحة من التدريبات قبل الاستعداد لنصر حسين داى

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي عصر بعد غد الاثنين، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى بالكونفدرالية والمقرر لها الأربعاء المقبل.

جنش يرفع حفني على الأعناق أمام غرف الملابس بعد الفوز علي النجوم

احتفل محمود جنش حارس الزمالك، بأيمن حفني صانع ألعاب الفريق بعد عودته للمشاركة أمام النجوم، فى المباراة التى أقيمت باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى والتى انتهت بفوز المارد الأبيض بهدف احرزه ايمن حفنى .