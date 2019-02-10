شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدورى المصري اليوم السبت 9/ 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، السبت، الموافق 9/ 2/ 2019 مباراة واحدة بالدورى المصرى الممتاز، حيث ألتقى فريق النجوم مع الزمالك، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين، من عمر المسابقة.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على النجوم بهدف دون رد، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت،وأحرز أيمن حفنى هدف الفوز لفريقه من متابعة كرة زميله يوسف أوباما الذى مررها الأخير عرضية متقنة قابلها حفنى فى المرمى تماما بعدما اخطأ احد لاعبى النجوم تشتيتها من أمام المرمى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة محلقا فى صدارة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة فى المركز الرابع عشر.

ويعتلى محمود علاء مدافع الزمالك صدارة الهدافين برصيد 12 هدف.