شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 9/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة على مستوى مجلس الإدارة الذى قرر مقاطعة اتحاد الكرة وشكوى رئيس الزمالك للكاف.

بعثة الأهلي تطير اليوم إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في أدغال أفريقيا

تطير بعثة النادي الأهلي في العاشرة من مساء اليوم، السبت، إلى تنزانيا لمواجهة فريق "سيمبا" يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا ويترأس البعثة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والذى حرص خلال الايام الماضية على التواصل مع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر فى تنزانيا، لبحث عدة أمور أخرى خاصة بملاعب التدريب وملعب المباراة وتأمين البعثة وغيرها من ترتيبات الرحلة ، ويستقبل سمير عدلي المدير الإدارى للفريق بعثة الأهلي فور وصولها العاصمة التنزانية دار السلام بعدما سبق البعثة بـ24 ساعة من أجل الترتيب للرحلة وإنهاء عدة أمور خاصة بالسفر.

الأهلى يقاطع اجتماعات الجبلاية الودية والرسمية.. اعرف السبب

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، عدم المشاركة فى أية اجتماعات، رسمية أو ودية، لاتحاد الكرة، مؤكداً أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و”فيفا” والميثاق الأولمبى هى الحاكم لعلاقة النادى مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه، بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وعدم اتخاذموقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك “الموقوف قانونًا” بحق ممثل النادي الأهلي في أجتماع الأتحاد مع رؤساء الأندية.

الأهلى يرفض تعديل مواجهة بيراميدز فى الكأس ويتمسك بجدول الدورى حتى 30مارس

رفض مجلس إدارة النادى الأهلى إجراء أى تعديلات فى جدول مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، مؤكداً تمسكه بالجدولة والترتيب المعلن حتى يوم 30 مارس المقبل.

وأكد مجلس الأهلى، فى اجتماعه الذى عقد صباح اليوم، التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي فى بطولة الدورى وفقًا للترتيب فى جدول الدورى المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل، والذى تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضى ولم تكن هناك اعتراضات من أى جانب، ولم يطلب النادى الأهلي الذى يؤدى مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات، علمًا بأن هذه الفترة لا يتخللها أية مباريات للأهلي فى بطولة الكأس، حسبما جاء فى المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

رسمياً ..الأهلى يعلن تمديد تعاقد معلول ونيدفيد

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تمديد عقد على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

كما أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تمديد عقد كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لينتهى بعد خمس سنوات مقبلة.

صلاح محسن والشحات وأجايى فى قائمة الأهلى لمباراة سيمبا بدورى الأبطال

أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، قائمة الفريق التى تغادر إلى تنزانيا مساء اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – هشام محمد – رامى ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحى – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – على معلول – جونيور أجايى – محمد هانى – على لطفى – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدى فتحى – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – وصلاح محسن.

بعد معلول ونيدفيد.. الأهلي يكثف مفاوضاته لتمديد عقد أجايى فى رحلة تنزانيا

يكثف مسئولو الأهلي مفاوضاتهم مع النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم الفريق، لتمديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة 3 مواسم بخلاف الموسم المتبقى فى عقده.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي، فإن هناك عدة جلسات يتم عقدها حالياً مع اللاعب، وستكون هناك أخرى فى تنزانيا على هامش تواجد الفريق لمواجهة سيمبا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.