عدلي القيعي: ليس عيبًا أن يكون الأهلي "نادي الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن أزمة القلعة الحمراء مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري قد انتهت.

وأشار القيعي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن إطلاق جملة "نادي الدولة" على الأهلي لا تعد أمرًا مشينًا، قبل أن يشرح مقصده هذا المصطلح.

وقال القيعي: "أزمتنا مع اتحاد الكرة انتهت، ولكن بشكل مؤقت فلا أضمن ألا تتواجد تعليقات أو تلميحات خلال الفترة المقبلة، ووقتها سيتوجب الرد".

وأكمل: "نعم، نحن نادي الدولة ولا عيب في ذلك، هناك من يردد هذه الجملة وكأنها خطأ، فأردت أن اريحهم وأقولها لهم بشكل علني".

وأضاف: "نحن نادي الدولة لأننا نريد لها التقدم والرقي وأن تظهر بشكل جيد في أي محفل، ونرغب في أن تكون صورتها ناصعة أمام الجميع، هذا معنى نادي الدولة".

واختتم: "نخدم الدولة في أغراض مجتمعية وثقافية وكذلك سياسية، وهو ليس عيبًا".