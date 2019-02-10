عامر حسين: تأجيل مباراة بيراميدز ليس له علاقة ببيان الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن قرار تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز ليس علاقة بالبيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأحمر.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك.

وقال حسين، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "قرار تأجيل المباراة كان جاهزًا منذ يوم الخميس الماضي، ولا علاقة له بالبيان الذي أصدره الأهلي، لا أنظر لمصلحة أحد بعينه، فقط أنظر لمصلحة الجميع".

وأضاف: "رأيت أن هذا التأجيل أفضل الحلول بأقل الأضرار، مع إقامة مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

وأكمل: "كان هناك اقتراحات بإقامة مباراة الكأس بين الأهلي وبيراميدز في هذا الموعد 28 فبراير أو تسكين مباراة مؤجلة للأهلي من الدور الثاني، لكن لم يتم الأمر".

وأوضح: "لم يتم هذا لأن الإسماعيلي لديه مؤجلات لأنه لا يجوز تأجيل مباراتين أو ثلاثة له حتى ألعب مباراة، نفس الوضع للنادي المصري البورسعيدي أيضًا".

وأكمل رئيس لجنة المسابقات: "لم أستطع تغيير موعد المباراة أيضًا بعد لأن الأهلي سيواجه بتروجيت يوم 4 مارس، قبل استئناف مشواره في دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "نتبع هذا المنطق في الخمس سنوات الأخيرة في ظل نفس الظروف، لكن هذا الموسم هو الأصعب، ونتخذ نفس الخطوة لتوفير الأيام، وهذا هو الأهم لإنهاء الدوري".

وتابع: "في الأربع أسابيع الأخيرة، تلعب الفرق المتنافسة على القمة في وقت واحد، ونفس الأمر للفرق التي تحاول تفادي الهبوط، لكن لأول مرة هذا الموسم الجميع يسير بشكل واحد".

وأشار عامر حسين إلى يسعى لإيجاد حلول لمباراة بيراميدز والأهلي بدور الـ16 لكأس مصر، مضيفًا أنه يرغب في إنهاء الدوري لإرسال أسماء فرق القمة إلى الاتحاد الإفريقي استعدادًا لمسابقات الموسم الجديد.

وتحدث عن السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قائلا: "لا أعرف موقفه هل سيُلعب في مصر أم لا، يحتاج الأمر لمشاورات مع الشركة الراعية قبل تحديد موعده، خاصةً أنه ليس مرتبطًا بموعد معين".

وأتم رئيس لجنة المسابقات قائلا: "كأس مصر سينتهي بعد كأس الأمم، أما موعد نهاية النسخة الحالية من الدوري المصري مرتبط بموعد نهاية مشوار الأهلي والزمالك في المسابقات الإفريقية، الأمور ليست سهلة".