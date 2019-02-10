كرة سلة.. الأهلي يهزم فيروفيارو ويحيي آماله بالبطولة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

حافظ الأهلي على آماله في التأهل لدور الثمانية لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة، بعد تغلبه مساء السبت على فيروفياريو بطل موزمبيق بنتيجة 86-77، ضمن إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وتقام منافسات المجموعة الثالثة لبطولة إفريقيا للأندية على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير.

ولم يدخل الأهلي اللقاء بصورة جيدة حيث خسر الفترة الأولى بفارق 12 نقطة بنتيجة 13-25، وتحسن الأداء نسبيا خلال الفترة الثانية حيث قلل الفارق إلى نقطة واحدة مع بطل موزمبيق لتصبح النتيجة 22-23، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بنتيجة 48-35.

ونجح لاعبو الأهلي في العودة للمباراة خلال الفترة الثالثة وحسموها لصالحهم بنتيجة 27-12، كما تفوقوا بفارق 7 نقاط في الفقرة الرابعة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 86-77.

وشهدت المباراة تفوق الأمريكي هولمز المحترف في صفوف الأهلي والذي أحرز 23 نقطة، يليه تود أوبراين الذي أحرز 16 نقطة، وأحرز رامي جنيدي 15 نقطة.

وسبقت مباراة الأهلي وفيروفياريو مواجهة بين أول أغسطس الأنجولي وفريق REg بطل رواندا والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 70-64.

وبنتائج اليوم الثاني من منافسات البطولة يتصدر أول أغسطس المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، يليه Reg بطل رواندا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، لكن برصيد أهداف أقل، فيما يحتل فيروفياريو المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطتين.

وتنص لوائح المسابقة على منح الفريق الفائز نقطتين، بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة.

وستختتم منافسات المجموعة الثالثة بمواجهة فيروفياريو وأول أغسطس الأنجولي في تمام السادسة مساء الأحد، تليها مباراة REG بطل رواندا مع الأهلي في تمام الثامنة والنصف مساء.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لدور الثمانية بالبطولة.