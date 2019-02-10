سيف زاهر يكشف سبب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الفرماوي:

أرجع سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة، لبيان الأهلي.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أكد انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الأحد، قبل أن يعلن أحمد شوبير تأجيل الاجتماع لوقت لاحق.

وأشار سيف زاهر في برنامجه عبر قناة أون سبورت إلى أن سبب التأجيل كان البيان الذي أصدره النادي الأهلي صباح السبت.

وكان مجلس إدارة الأهلي عقد اجتماعا طارئا أسفر عن 8 قرارات قوية، من بينها عدم حضور أي اجتماعات لاتحاد الكرة، ورفض استبدال أو تقديم أي مباراة في المسابقة.

وأضاف زاهر "هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة قرر تأجيل الاجتماع لمدة 5 أيام أو أسبوع للرد على الأهلي".

وواصل "الأهلي قرر شكوى اتحاد الكرة للكاف واللجنة الأولمبية، وهاني أبوريدة يرى أن وقت الحلول الودية انتهى بعد هذا القرار".

وختم "اتحاد الكرة سيجهز الرد على شكوى الأهلي لتقديمها للكاف واللجنة الأولمبية".