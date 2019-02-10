بيراميدز يُعلن موعد مبارته الودية أمام الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي بيراميدز، موعد مباراة الفريق الودية أمام الهلال السعودي، والتي كان اعلن عن إقامتها في وقت سابق.

وأكد بيرميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" بعد الانتهاء من كافة الترتيبات التنظيمية بين الاستاذ محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز والاستاذ فهد الراشد نائب رئيس مجلس ادارة نادي الهلال السعودي، تم الاتفاق على اجراء المباراة الودية المرتقبة بين الناديين يوم ٢٢ مارس المقبل بملعب جامعة الملك سعود".

وتتزامن إقامة مباراة بيراميدز والهلال الودية مع مواجهة منتخب مصر أمام النيجر ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 وستكون هذه المباراة يوم 22 مارس.