سباحو المنيا يتألقون في بطولة الصعيد الشتوية ويحصدون المركز الثاني

المنيا : أشرف كمال

حصد سباحو نادي المنيا الرياضي، المركز الثاني على مستوى شمال الصعيد ، في بطولة منطقة الصعيد الشتوية للسباحة، والتي انطلقت الخميس الماضي، واستمرت فعالياتها حتى اليوم ٩ فبراير ، بمحافظة بني سويف.

وكان النادي المنياوي، قد شارك في البطولة بنحو ١٧ سباح في المراحل السنية المختلفة ، ( 2003، 2004، 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 و 2009 )، وأعلن الجهاز الفني للمنيا عن تمكن السباحة " روان شعبان " من حصد المركز الثالث٥٠ متر صدر ، ومركز ثالث 100 متر صدر ،و مركز ثاني 100 متر حرة ،مواليد 2006 .

وحصدت جنى محمد عبد النبي، أيضا مركز ثالث ٥٠ متر ظهر، ومركز ثالث 50 متر حرة ، ومركز ثاني 100 متر حره لمواليد ٢٠٠٤ ،

وكذلك زينة محمد عبد النبي ، مركز ثاني٥٠ متر حرة ،ومركز ثاني 50 متر فراشة ،ومركز ثاني 100 متر حرة ،مواليد ٢٠٠7 ،وفي منافسات 50 متر حرة ، لمواليد 2008 ،حصدت سباحات المنيا حبيبة وائل محمد ،المركز الأول، وسلمى حسن الشيمي ،المركز الثاني ، وياسمين أحمد المركز الثالث.

كما تمكن سباحو النادي كذلك كل من ،محمد عصام الليثي، من حصد المركز الثاني ١٠٠ متر حرة ،والمركز الثاني 50 متر فراشة ،مواليد ٢٠٠٧ ، وإياد أحمد سلام ،مركز ثاني٥٠ متر ظهر ،لمواليد ٢٠٠٧ ، وفادي جورج اسعد ،المركز الثالث ٥٠ متر ظهر ،مواليد ٢٠٠٥ ، وادهم محمد رجب

،المركز الثالث٥٠ متر حرة،مواليد ٢٠٠٤ ، وادهم هشام احمد ،مركز ثاني ،مواليد 2004 .

وفي منافسات ال200 متر، حصد السباح وائل محمد حسن، المركز الثالث فردي متنوع ،مواليد ٢٠٠٥،كما حصد مروان سيد ،مواليد 2008 عدة منافسات في سباق ال50 متر، حيث حصد المركز الأول حرة، والثالث صدر، والرابع دولفين.

من جانب آخر استقبل المحاسب ،عاطف عبد الجابر ،رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار أحمد عمر ،نائب رئيس المجلس السباحون، والجهاز الفني ،فور عودتهم مساء اليوم الى مقر النادي،وقدم رئيس النادي الشكر للسباحين على الأداء المشرف في البطولة ،وحصد العديد من الميداليات والكؤوس ،ورفع اسم النادي عاليًا ، متمنيا لهم المزيد من التوفيق في البطولات المقبلة.

ويقود سباحو المنيا كل من، أحمد عارف ، رئيسا للجهاز الفني، و محمد سيد ،مديرا فنيا، و المدرب ،أيمن فتح الباب، ومصطفى الحسيني ،مدير إداري، تحت اشراف ،مصطفى فتحي يونس، ودكتور علي مجدي ،عضوا مجلس الإدارة، بينما يشرف على حمام السباحة بالنادي ،الدكتور محمود سلميان.