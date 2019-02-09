تعرف علي قائمة برشلونة لمواجهة بيلباو بالليجا

كتبت: سارة جاب الله

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن قائمة الفريق الكتالوني التي سترحل إلى إقليم الباسك، لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي الذي كان مهدداً بالغياب عن هذا اللقاء

بسبب عدم جاهزيته، خاصة وأنه لم يشارك في التدريبات الجماعية، أمس الجمعة.

وتلقى عثمان ديمبيلي التصريح الطبي عقب نهاية التدريبات المسائية لهذا اليوم، الأمر الذي مكنه من ولوج قائمة إرنستو فالفيردي المستدعاة لمباراة أتلتيك

بيلباو.

ولم يأتي في القائمة آرثور ميلو والحارس جاسبر سيليسين بسبب الإصابة، وكذلك الموقوف جوردي ألبا، بينما قرر فالفيردي استدعاء كل من خوان ميراندا وإناكي بينيا من الرديف.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي:

تير شتيجن، إنياكي بينيا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ميسي، مالكوم، لينجليت، موريلو، برنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين ديمبيلي وميراندا.