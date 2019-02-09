رياضة | شاهد أفضل أهداف الجولة 21 من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد أفضل أهداف الجولة 21 من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب النجوم بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليسدل الستار على الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري
وبهذه النتيجة يعزز الزمالك من صدارته لجدول الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة من 19 مباراة .
وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة في خط الدفاع وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وإبراهيم حسن وحميد أحداد في خط الوسط وخالد بوطيب وعمر السعيد في خط الهجوم .
ونستعرض أفضل أهداف الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز
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