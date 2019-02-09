رياضة | راموس يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يوجه رسالة نارية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني عن سعادته بعد تحقيق فريقه الفوز علي أتليتكو مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في إطار منافسات الأسبوع الـ23 بالدوري الإسباني.

وأكد "راموس" أن الفوز على أتليتكو مدريد في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط كان أمرًا مهمًا بالنسبة لريال مدريد، من أجل استعادة المركز الثاني، وتقليص الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة.

وأضاف: " المباراة كانت صعبة ولكننا لعبنا بقوة وذكاء وحققنا هدفنا".

وأوضح "راموس" أنه المسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء في ريال مدريد، مؤكدًا أنه يستطيع الاستمرار في تسجيلها.

وعن رأيه في تقنية الـVAR قال: "إنها تطبق العدالة، وأنا معها 100%، أحيانًا لا نحب الانتظار ولكنها إجراءات هامة ويجب استشارة الحكام".

واختتم تصريحاته قائلًا: " ريال مدريد ينافس في البطولات الثلاث هذا الموسم، وسنظل نقاتل من أجل الدوري الاسباني حتي النهاية رغم صعوبة المنافسة مع برشلونة".