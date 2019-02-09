رياضة | أخبار ليفربول اليوم السبت 9 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ليفربول اليوم السبت 9 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها فوز الريدز على بورنموث واستعادة صدارة الدوري من مانشستر سيتي.

وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

* ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح يغرد وحيدا في الصدارة

يتصدر الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، قائمة هدافي مسابقة الدوري الانجليزي وذلك بعدما ساهم في فوز الريدز على بورنموث بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الـ26 من البريميرليج.

وجاءت ثلاثية ليفربول في مرمى بورنموث عن طريق كلاً من؛ ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح خلال الدقائق التالية على التوالي؛ "24 و34 و48".

وعاد فريق ليفربول لييتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي بـ65 نقطة بعدما احتل مانشستر سيتي الصدارة مؤقتاً بـ62 لكن السيتي رجع للمركز الثاني ولا يزال الصراع مشتعلاً بين الفريقين.

ويأتي ترتيب هدافي البريميرليج كالتالي:

- محمد صلاح "ليفربول": 17 هدفاً

- بيبر أوباميانج "أرسنال": 15 هدفاً

- سيرخيو أجويرو "السيتي": 14 هدفاً

- هاري كين "توتنهام": 14 هدفاً

* محمد صلاح يقود ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بعد فوزه العريض على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

افتتح ساديو ماني التسجيل للريدز في الدقيقة 24، ثم أضاف فاينالدوم الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 34، وجاء الدور على هدّاف البريميرليج محمد صلاح ليحرز الهدف الثالث له والسابع عشر له هذا الموسم في الدقيقة 48.

* بعد الفوز على بورنموث.. موعد مباراة ليفربول المقبلة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لخوض مباراة من العيار الثقيل، أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، ضمن منافسات الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد، في تمام الساعة10.00 مساءًا.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز على الفريق البافاري، من اجل تحقيق حلمه والعبور نحو الدور القادم من التشامبيونزليج، بعد أن وصل الريدز خلال النسخة الماضية للنهائي، وتلقى الخسارة بثلاثة أمام ريال مدريد.

* بالأرقام.. ليفربول الأكثر ربحا في تاريخ البريميرليج

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن عن تحقيق أرباح بلغت 125 مليون باوند عن السنة المالية المنتهية في مايو 2018 قبل إحتساب الضريبة .

وأكدت التقارير على أن ليفربول أصبح أكثر فريق تحقيقا للأرباح المالية في موسم واحد متجاوزاً ليستر سيتي (92,5 مليون باوند) في موسم تحقيق للقب التاريخي في عام 2016.