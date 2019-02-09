رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 9/ 2/ 2019.. الخطر يقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 9/ 2/ 2019.. الخطر يقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة مباراة نارية ضد أتلتيك بلباو يوم غدٍ الأحد وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني، ولم يحسم حتى الآن موقف ليونيل ميسي من المشاركة أو عدمه.

ويسعى فريق برشلونة لحسم تأهله للمباراة النهائية من كأس الملك خلال لقاء الإياب أمام ريال مدريد والذي سيجمعهما يوم 27 الشهر الجاري على ملعب السانتياجو برنابيو بعد التعادل في الذهاب بنتيجة 1-1.

وفيما يلي نرصد لكم عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت والموافق 9/ 2/ 2019:

1- برشلونة يتأهب لتحقيق إنجاز تاريخي

يحل فريق برشلونة ضيفاً على أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل على ملعب سان ماميس الجديد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل برشلونة المباراة بحثًاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام فالنسيا ، في المقابل يأمل أتلتيك بلباو في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية على حساب ضيفه البارسا.

وفاز البارسا في آخر أربع مباريات خارج أرضه في الدوري الاسباني ، لكنه لم يسبق له الوصول إلى خمسة انتصارات متتالية خارج ملعبه في هذه البطولة مع المدرب إرنستو فالفيردي.

2- مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو

أعلن أرنستو فالفيردي قائمة برشلونة التي ستواجه أتلتيك بيلباو مساء الغد، على ملعب سان ماميس. وجاءت قائمة البلوجرانا كالتالي:-

تيرشتيجن، نيلسون سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم، لينجليت، موريلو، برنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينا، فيدال، فيرمايلين، ميراندا، إنياكي بينيا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني، والذي فاز اليوم على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

3- نجم برشلونة: لن أشارك أمام أتلتيك بيلباو

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن عثمان ديمبلي نجم برشلونة مهدد بالغياب غدًا عن مواجهة أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني وذلك بعد غيابه عن مباراة الكلاسيكو الماضية التي جمعت البلوجرانا بريال مدريد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب معاناته من التهاب اللوزتين وارتفاع درجة حرارة جسده.

وألمح ديمبلي بأنه لن يشارك غدًا أمام أتلتيك بلباو في تشكيلة الفريق الأساسية في أحد الحوارات التي أجراها بالأمس والتقطتها شبكة راك 1 الإذاعية والتي قال فيها : «في البداية أعتقد أن المدرب سيجلعني أشارك لمدة 20 دقيقة في مباراة نهاية الأسبوع الحالي».

4- برشلونة ينوي الإطاحة بـ"كوتينيو" ويُخطط لضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة الاسباني ينوي الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تراجع مستوي اللاعب بشكل كبير في الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "ماركا " الاسبانية أن إدارة برشلونة تفكر جديًا في الاستغناء عن "كوتينيو" خلال الميركاتو الصيفي، بسبب تواضع مستوي اللاعب وعدم تقديمه الأداء المنتظر منه رغم إنضمامه للفريق الكتالوني منذ عام تقريبًا.

5- هل تشعل "الصفقة المجنونة" الحرب بين برشلونة وريال مدريد؟

كانت صفقة انتقال البرتغالي لويس فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد موسم 2000، هي آخر صفقة تمت بين قطبي الكرة الإسبانية، وقتها اشتعلت الحرب من الجماهير وتم وصف فيجو بـ "الخائن الكبير".

وانتقل فيجو من البلوجرانا إلى صفوف المرينجي صيف عام 2000 مقابل 60 مليون دولار، في صفقة تاريخية ما زالت تثير الجدل حتى هذا الوقت.

ومنذ أيام قليلة، تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس الفريق الكتالوني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حول التعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد، حيث قال بارتوميو :"إذا طلب الجهاز الفني التعاقد مع لاعب يريد مغادرة ريال مدريد، فسنوقع معه بالطبع، ولكن ذلك لم يحدث".

6- ماركا: برشلونة يتخد القرار الحاسم ويُقرر بيع نجمه

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني إتخذ قراره بشأن بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيقية المقبلة، بعد أداءه الباهت مع الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة البلوجرانا قررت بيع كوتينيو خلال ميركاتو الصيف، في ظل تراجع مستوي اللاعب منذ قدومه من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة لا يستبعد بيع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القدمة، إذا لم يعود اللاعب إلى سابق عهده، وتريد إدارة البرسا الحصول على عرض مالي كبير من أجل تعوض المبلغ الكبير الذي دفعته في جلب اللاعب إلى كامب نو.

7- فالفيردي يكشف موعدة مشاركة ميسي مع برشلونة

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيلباو في الليجا: "ميسي؟ سنقرر بعد التدريبات".

وأضاف: "علينا انتظار التدريبات ومن بعدها نقرر مشاركة ميسي، في الكلاسيكو لم نكن نرغب في المخاطرة به وغداً نفس الوضع ، هو جدي ولكن يجب ان يكون جاهز بنسبة 100%".

وواصل: "نحن بوضع مع ميسي مثل المرة الماضيه بالكلاسيكو .. لا نريد المخاطرة".

8- صدمة جديدة في برشلونة قبل مواجهة أتليتك بلباو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مهدد بالغياب عن مواجهة أتليتك بلباو في الليجا مساء الأحد، على ملعب سان ماميس، في الجولة الثالثة والعشرين.

ولم يشارك ميسي في تدريبات برشلونة، بالأمس الجمعة، حيث اكتفى بالتواجد داخل صالة الألعاب الرياضية، لخوض بعض جلسات العلاج الطبيعي، وشارك كبديل في مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا.

9 - برشلونة يقتحم سباق التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو

بزغ نجم اللاعب البرتغالي جواو فيليكس بسرعة البرق في العاصمة لشبونة، بل أن البعض أصبح يلقبه بكريستيانو رونالدو الجديد.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية فإن نادي برشلونة الإسباني بات أحدث المهتمين بالتعاقد مع لاعب بنفيكا والبالغ من العمر 19 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن فيليكس الذي دشن مشاركاته مع الفريق الأول لبنفيكا الصيف الماضي وسجل ستة أهداف وصنع ثلاثة أخرين في الدوري البرتغالي سيكون مناسباً لبرشلونة نظراً لإجادته اللعب في وسط الملعب أو كأحد أضلاع الثلاثي الهجومي وهي الطريقة التي يتبعها برشلونة مع فالفيردي.

10- مصائب برشلونة فوائد عند كوتينيو

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة أمام فرصة جديدة لإثبات الذات داخل جدران قلعة البلواجرانا.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن كوتينيو أمام فرصة عظيمة في برشلونة بعد إصابة مواطنه آرثر ميلو في لقاء الكلاسيكو الماضي بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد.

11- ريال مدريد يهزم أتلتيكو ويهدد برشلونة

حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على أتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 45 في المركز الثاني ومتخلفًا بفارق 5 نقاط عن برشلونة الأول.