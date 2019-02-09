رياضة | رسميًا.. بيراميدز يواجه الهلال السعودي وديا ٢٢ مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. بيراميدز يواجه الهلال السعودي وديا ٢٢ مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي بيراميدز عن موعد مباراته الودية المرتقبة ضد نادي الهلال السعودي، والمقرر إقامتها على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".
وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أصدقائنا في المملكة العربية السعودية، أقترب اللقاء، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات التنظيمية بين الاستاذ محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز والاستاذ فهد الراشد نائب رئيس مجلس ادارة نادي الهلال السعودي، تم الاتفاق على اجراء المباراة الودية المرتقبة بين الناديين يوم ٢٢ مارس المقبل بملعب جامعة الملك سعود".
وأضافت: "الهلال زعيم، لا شك، وملعب جامعة الملك سعود هو محيط الرعب كما يسمونه ولكن لنرى ماذا بمقدور العملاق المصري الجديد ان يقدم .. الوعد ٢٢ مارس".
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