رياضة | شاهد جميع أهداف الجولة 21 من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد جميع أهداف الجولة 21 من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بلقاء الزمالك ونظيره النجوم، مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت.
وحقق الزمالك الفوز على النجوم بهدف دون رد سجله العائد من الإصابة أيمن حفني في الشوط الثاني يمنح فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده للنقطة 48 في صدارة الدوري المصري.
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