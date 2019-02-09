رياضة | نجم برشلونة: لن أشارك أمام أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة: لن أشارك أمام أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن عثمان ديمبلي نجم برشلونة مهدد بالغياب غدًا عن مواجهة أتلتيك بلباو في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني وذلك بعد غيابه عن مباراة الكلاسيكو الماضية التي جمعت البلوجرانا بريال مدريد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب معاناته من التهاب اللوزتين وارتفاع درجة حرارة جسده.

وألمح ديمبلي بأنه لن يشارك غدًا أمام أتلتيك بلباو في تشكيلة الفريق الأساسية في أحد الحوارات التي أجراها بالأمس والتقطتها شبكة راك 1 الإذاعية والتي قال فيها : «في البداية أعتقد أن المدرب سيجلعني أشارك لمدة 20 دقيقة في مباراة نهاية الأسبوع الحالي».

وأوضح ديمبلي في حديثه أيضًا بأنه لا يعاني من أي مشاكل في الوقت الحالي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ليجانيس في الـ 20 من يناير الماضي.

وعلى الرغم من هذا فإن الدلائل تشير إلى أن ديمبلي سيتواجد في قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة الغد.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد.