شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يفقد نجم الفريق لمدة أسبوع والان مع التفاصيل

الخليج 365- يغيب أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة مع فريقه لمدة أسبوع بسبب الإصابة. وتعرض حمودي للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران لاعبي الأهلي المستبعدين، من مباراة حرس الحدود الماضية. وتخلف حمودي عن بعثة الفريق الأحمر إلى تنزانيا، والتي تستعد لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري يفقد نجم الفريق لمدة أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.