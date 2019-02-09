شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يعيد بوجبا مجددا للحياة والان مع التفاصيل

الخليج 365_

يتصدر الدولي الفرنسي"بول بوجبا"، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة أفضل اللاعيبين في الدوري خلال الفترة الماضية.

وتحول بوجبا تحت قيادة سولشايرمن "موظف" إلي قائد يوجه زملائه في الملعب، بخلاف إيجابياته علي المرمي، ودوره الدفاعي.

ومنذ رحيل البرتغالي مورينيو عن تدريب الفريق وتولي سولشاير المهمة، لم يشارك أي لاعب في البريمرليج في الأهداف أكثر منه، سواء بالتسجيل أو بصناعة الأهداف.

وساهم بوجبا خلال هذه الفترة بثلاثة عشر هدفا ، وذلك بتسجيله ثمانية أهداف وصناعة خمسة أهداف لزملاءه.

ورقميا يعتبر هذا الموسم هو الأفضل في مسيرة صاحب ال25 عاما، حيث لم يسبق له تسجيل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد من قبل.

وسجل بوجبا اليوم هدفين، في لقاء فريقه أمام نظيره فولهام، في المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.