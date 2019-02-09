الان تتابع الاتحاد يتعادل مع التعاون ويدع “جمهوره” في حيرة من أمره والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تعادل فريق الاتحاد مع فريق التعاون،اليوم، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم سلبيا

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