شكرا لقرائتكم خبر عن «جالاكسى» يكرم بيكهام بتمثال خارج ملعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى لوس أنجليس جالاكسى لكرة القدم، سيكشف الشهر المقبل عن تمثال للاعبه السابق الإنجليزى ديفيد بيكهام، ليصبح أول لاعب ينال هذه التكريم فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة «برس أسوسييشن» الإنجليزية أن لوس أنجليس كشف عن الخطوة «فى رسالة عبر البريد الإلكترونى أرسلت لحاملى التذاكر الموسمية»، أكد خلالها أنه سيكشف عن التمثال خارج ملعب «ديجنيتى هيلث سبورتس بارك» قبل المباراة الأولى فى الموسم الجديد للدورى المحلى للفريق ضد شيكاغو فاير، فى الثانى من مارس المقبل.

ودافع بيكهام (43 عاما)، النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزى وريال مدريد الإسبانى وباريس سان جرمان الفرنسى، عن ألوان النادى الأمريكى فى 122 مباراة بين العامين 2007 و2013، علما بأنه دافع خلال هذه الفترة عن ألوان ميلان الإيطالى على سبيل الإعارة على مرحلتين.

وأوضحت الوكالة الإنكليزية أن بيكهام «سيصبح أول لاعب يتم تكريمه بتمثال فى الولايات المتحدة». وكان لاعب خط الوسط الذى عرف بمهارته فى التمريرات المتقنة وتنفيذ الركلات الحرة المباشرة، أبرز اسم ينضم إلى ناد فى الدورى الأمريكى فى المراحل الأخيرة من مسيرته، قبل ان يحذو حذوه لاعبون من طينة الفرنسى تييرى هنرى والإيطالى أندريا بيرلو والإنجليزى فرانك لامبارد، وصولا إلى النجم السابق ليونايتد السويدى زلاتان إبراهيموفيتش الذى انتقل من شمال إنجلترا إلى فريق جالاكسى أيضا فى مارس 2018.

ولم يغب بيكهام، الذى اعتزل اللعبة عام 2013 وهو فى صفوف نادى العاصمة الفرنسية، عن كرة القدم فى الولايات المتحدة بشكل كامل، إذ أسس - بدعم من مستثمرين - ناديا أطلق عليه اسم «إنتر ميامى إف سى»، من المقرر أن يبدأ المشاركة فى منافسات الدورى فى العام 2020. وفى يناير الماضى، أعلن بيكهام شراء حصة فى نادى سالفورد سيتى الإنجليزى، لينضم بذلك إلى عدد من زملائه السابقين أمثال الويلزى راين جيجز والشقيقين فيل وجارى نيفيل وبول سكولز.