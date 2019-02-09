شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة «قيس» من تدريب الوحدات الأردنى بعد لقاء «السلط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن التونسى قيس اليعقوبى استقالته من تدريب الوحدات الأردنى بعد خسارة فريقه الخسارة أمام ضيفه السلط 1-2، مساء الجمعة، على ملعب الملك عبد الله الثانى، فى المرحلة الثانية عشرة من الدورى الأردنى لكرة القدم. وجاء إعلان اليعقوبى للاستقالة قبل بداية المؤتمر الصحفى عقب المباراة، مؤكدا أنه لن يتراجع عنها، ورافضا الرد على أسئلة الصحفيين.

وقال بسام شلباية، الناطق الإعلامى لفريق الوحدات، لوكالة فرانس برس، إن «إدارة النادى غير راضية على مستوى ونتائج الفريق وعدم قدرة اللاعبين فى المحافظة على التقدم مرتين أمام الكويت (الكويتى) فى الدور التمهيدى من مسابقة دورى أبطال آسيا 2- صفر، قبل الخسارة بثلاثية، وأمام السلط 1- صفر قبل الخسارة بثنائية». وأضاف شلباية أن مجلس إدارة نادى الوحدات «سيناقش استقالة اليعقوبى فى جلسته المقبلة». وكان اليعقوبى تولى مهمة تدريب الوحدات خلفا للمدرب جمال محمود، الذى استقال هو الآخر بسبب سوء النتائج بعد المرحلة الخامسة.