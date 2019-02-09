الكاف يخشى من تأثير صيام «رمضان» على تجهيزات مصر لأمم إفريقيا

طالب الملجاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإنهاء استعدادات مصر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل، قبل حلول شهر رمضان، في الأسبوع الأول من شهر مايو / المقبل.

وقال رئيس "الكاف" في تصريحات تلفزيونية، على هامش تواجده في اجتماعات الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا: "العمل يسير على قدم وساق بالتعاون بين (كاف) واتحاد الكرة المصري وبدعم الحكومة المصرية وأتمنى أن يتم إنجاز العمل قبل حلول شهر رمضان خاصة أن العمل سيكون إيقاعه أبطأ بسبب الصيام".

وأضاف أحمد: "كلنا ثقة في قدرة مصر على تنظيم البطولة بشكل رائع، لأول مرة أمم أفريقيا ستشهد مشاركة 24 منتخبًا وهو تحدٍ كبير نأمل أن ننجح فيه من خلال تعاون الجميع".

وأشار أحمد أحمد، إلى سعادته بفوز مصر بتنظيم البطولة بعد غياب دام 13 عاماً.