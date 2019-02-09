قرار جديد من إداراة الزمالك المصري عقب الفوز على النجوم

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قرارًا صارمًا، اليوم السبت، على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب مباراته الأخيرة مع النجوم.

وحظر الزمالك، ظهور جميع لاعبيه في أي وسيلة إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة، مع فرض عقوبات قاسية على أي لاعب يخالف القرار.

وفاز الزمالك، على مضيفه النجوم، بنتيجة (1-0)، اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار الزمالك، بسبب وجود غضب حالة غضب من الإدارة البيضاء، تجاه الشركة الراعية للنادي الأهلي بسبب الحملة الإعلانية التي نفذتها للمنافس، والتي ترى الإدارة فيها سخرية من القلعة البيضاء.

ويقبض الزمالك على صدارة الدوري الممتاز وفي رصيده 48 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد النجوم عند النقطة 21 في المركز الخامس عشر.