إدارة الزمالك المصري: أيمن حفني عظيم

أعرب إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، والقائم بأعمال أمين الصندوق، عن سعادته بالفوز على النجوم (1-0)، اليوم السبت، في الدوري المصري الممتاز.
وقال يوسف، عبر حسابه على "تويتر": "مبروك لجمهورنا العظيم ثلاث نقاط مهمة، في ظل ظروف صعبة من كل الاتجاهات".
وتابع: "لكن البطل لا بد أن يهزم كل الظروف.. مبروك، وأيمن حفني عظيم".
وكان حفني قد سجل هدف الفوز للفريق الأبيض، في الدقيقة 70.
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