بايرن ميونخ يقترب من دورتموند بإسقاط شالكه

أسقط بايرن ميونخ ضيفه شالكه بنتيجة (3-1)، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

وجاءت أهداف بايرن عن طريق جيفري بروما، بالخطأ في مرمى فريقه، وروبرت ليفاندوفسكي، وسيرجي جنابري، في الدقائق (12، 27 و57)، بينما أحرز أحمد كوتوجو هدف شالكه الوحيد، في الدقيقة 25.

واستطاع بايرن بذلك تضييق الخناق على بوروسيا دورتموند، المتصدر، بعدما قلص الفارق بينهما إلى 5 نقاط، حيث قفز للمركز الثاني بـ45 نقطة، بينما توقف شالكه عند 22 نقطة، في المركز الـ13.