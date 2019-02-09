صلاح يلحق بجيرارد وسواريز في قائمة تاريخية

تمكن الدولي المصري، محمد صلاح، من إحراز هدف ليفربول الثالث أمام بورنموث، على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من البريميرليج.

وفي هذا الصدد، أشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن صلاح، أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول، في آخر 16 موسمًا، يتمكن من إحراز (+20) هدفًا للفريق في جميع المسابقات، في موسمين متتاليين.

وعادل صلاح بذلك إنجاز ستيفن جيرارد (في موسمي 2007/2008 و2008/2009)، ولويس سواريز (في موسمي 2012/2013 و2013/2014).

ومن جهة أخرى، أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن بورنموث أصبح أكثر فريق، يستقبل أهدافًا من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (6 أهداف)، بالتساوي مع واتفورد.