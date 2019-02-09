«الجوهرة» عصية على العميد

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

خرج فريق الاتحاد بالتعادل السلبي مع ضيفه التعاون في ختام لقاءات الجولة التاسعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

شهد اللقاء سيطرة اتحادية، دون أن يستغل هجومه الفرص المتتالية التي تحصل عليها ورغم التغييرات الهجومية التي أحدثها المدرب بيليتش بإشراك المهاجم بريجيوفيتش بجوار فهد المولد إلا أن الاتحاد عجز عن هز شباك التعاون، والذي واجه هجومه صلابة دفاعية من الاتحاد ومن خلفهم الحارس فواز القرني والذي أنقذ فريقه من هدف محقق في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وبذلك يبقى الاتحاد في مركزه الخامس عشر برصيد 14 نقطة، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 30 نقطة في المركز السادس.

وفي بريدة، قلب فريق الوحدة تأخره أمام مضيفه الرائد إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف، وسجل أهداف الوحدة كل من: ريناتو شافيز (د: 29)، فواز الصقور (د: 52)، ماركوس قوليرمي (د: 90+7)، فيما سجل هدف الرائد: أحمد حمودان (د: 11)، وشهد اللقاء حصول لاعب الرائد حسين الشويش على بطاقة حمراء، وبذلك يصل الوحدة للنقطة 31 وفي المركز الخامس فيما بقي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

وفي الأحساء، خطف فريق الفتح ثلاث نقاط ثمينة من الشباب بعد الهدف القاتل الذي سجله المحترف إبراهيم الشنيحي وذلك في الدقيقة 88 من عمر المباراة، وتحصل لاعب الشباب حسن معاذ على البطاقة الحمراء في الدقيقة 56، وأضاع زميله المحترف كونستانتين بوديسكو ركلة جزاء للشباب، وبذلك يرتفع رصيد الفتح إلى 25 نقطة وفي المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 34 في المركز الرابع.