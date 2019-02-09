الأهلي يطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال افريقيا

غادرت بعثة الاهلي القاهرة منذ قليل في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا ، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويترأس البعثة خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ، وتضم قائمة الفريق ، 21 لاعباً هم : شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه “سيمبا” في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتزيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.

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