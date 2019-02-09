تركى آل الشيخ: أشكر اتحاد الكرة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

أشاد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز، بقرارات الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد تأجيل لجنة المسابقات بالجبلاية مباراة الأهلى وبيراميدز، المحدد لها 28 فبراير الجارى، إلى موعد لاحق بعد مباراة الأهلى والزمالك فى 30 مارس، وفقاً لترتيب المباريات فى الجدول المعلن للمسابقة.

وقال تركى آل الشيخ: “أشكر اتحاد الكرة على حرصه على تطبيق مبدأ “تكافؤ الفرص” بين الفرق المتنافسة على الدورى العام، وبيراميدز جاهز للعب في أى بطولة.. دوري.. كأس.. دعما للاتحاد فى تنظيم مسابقاته بنجاح قائمة على العدل بين كل الاندية.. شابو الاستاذ المحترم هانى أبو ريدة”.

وكانت لجنة المسابقات اتحاد الكرة قررت تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، المحدد لها 28 فبراير الجارى، إلى موعد لاحق بعد مباراة الأهلي والزمالك فى 30 مارس، مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلى) وفقاً لترتيب المباريات فى الجدول المعلن للمسابقة.

يذكر أن قرار اتحاد الكرة جاء عقب رفض النادى الأهلى استبدال اللقاء بالمباراة بين الفريقين فى دور الـ16 بكأس مصر، فى الوقت الذى رفض فيه بيراميدز مواجهة الأهلى فى الدور الثانى من عمر الدورى قبل أن يلتقى الأحمر بالزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ17 بالدورى.

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