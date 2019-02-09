الاتحاد يخرج بالتعادل أمام التعاون والفتح يكسب الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فرض التعاون، على مضيفه الاتحاد، البقاء في المركز قبل الأخير بعد أن انتهت مباراتهما التي جرت اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة" بالتعادل 0-0.

ورفع التعاون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

وأضاع لاعبو الفريقين عددا من الفرص، خاصة من جانب التعاون، حيث لعب الحارس فواز القرني دورا كبيرا في خروج فريقه متعادلا.

وفي المباراة الثانية، تغلب الوحدة على مضيفه الرائد 3-1.

وكان الرائد تقدم أولا عن طريق أحمد حمودان في الدقيقة 11، فيما عادل للوحدة ريناتو شافيز في الدقيقة 29، وأضاف فواز الصقور الهدف الثاني في الدقيقة 52، وماركوس جليرمي الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

واضطر الرائد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حسين الشويش في الدقيقة 70.

ورفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الرائد عند 23 نقطة في المركز الـ11.

وفي مباراة ثالثة جرت اليوم أيضا، أسقط الفتح ضيفه الشباب بهدف إبراهيم الشنيحي القاتل، حيث سجله في الدقيقة 88.

ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد الشباب عند 34 نقطة في المركز الرابع.

وأكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد حسن معاذ فلاته، كما شهدت المواجهة، إهدار لاعب الشباب، كونستانتين بوديسكو، ضربة جزاء في الدقيقة 66.