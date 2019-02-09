شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد ضد الريال.. سولاري: الملكي يقاتل على كل البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفريق الملكي يقاتل على كل البطولات هذا الموسم، سواء دوري أو كأس أو دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد فى انتزاع فوزا كبيرا خارج ملعبه والذى جاء على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد 3-1 ، فى لقاء ديربي مدريد والذى جمعهما ضمن الجولة الـ23 من الدوري الاسباني.

وقال سولاري خلال تصريحاته بعد المباراة: "ريال مدريد يقاتل على كل شئ حتى النهاية، تعودنا على ذلك، هذا هو تاريخ النادي".

أضاف: "راضون جدا على ما قدمناه اليوم أمام أتلتيكو، 95 % من النتائج التي يحققها الفريق بسبب اللاعبين ، والـ5 % المتبقية بسبب الظروف المحيطة".

وبفوز اليوم اقتنص ريال مدريد المركز الثاني من نظيره أتلتيكو بعد الوصول للنقطة 45، بفارق نقطة عن الروخي بلانكوس الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 44 نقطة، فى الوقت الذي يتصدر فيه برشلونة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.