شكرا لقرائتكم بوغبا يقود مانشستر يونايتد إلى تجاوز فولهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بتغلبه على مضيفه فولهام 3 - صفر خلال المباراة التي جمتهما يوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله بول بوغبا في الدقيقة 15 وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 23 ثم أضاف بوغبا الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام تشيلسي الذي يواجه مانشستر سيتي الأحد، وتوقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الوسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة عشر لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.