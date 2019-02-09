شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم السبت 9/ 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

أقيم اليوم، السبت، الموافق 9/ 2/ 2019 مباراة واحدة بالدورى المصرى الممتاز، حيث ألتقى فريق النجوم مع الزمالك، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين، من عمر المسابقة.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على النجوم بهدف دون رد، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت،وأحرز أيمن حفنى هدف الفوز لفريقه من متابعة كرة زميله يوسف أوباما الذى مررها الأخير عرضية متقنة قابلها حفنى فى المرمى تماما بعدما اخطأ احد لاعبى النجوم تشتيتها من أمام المرمى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة محلقا فى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة فى المركز الرابع عشر.