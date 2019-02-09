شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الكاف: مصر هي وطني الأول.. وأهنئ السيسي برئاسة الاتحاد الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، أحمد أحمد، عن حبه الشديد لمصر، قائلًا: «مصر هي وطني الثاني أو بالأحرى هي وطني الأول، حيث أقضي بها الآن وقتًا أطول مما أقضيه في مدغشقر».

وهنأ في تصريحات لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض على فضائية «DMC»، مساء السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بأكمله، برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، معربًا عن أمله في أن يعود ذلك بالخير على القارة الإفريقية بأكملها.

وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، لمدة عام، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية، والتي ستعقد، غدًا الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا».