كلوب: هدف صلاح ممتاز.. ورقمه القياسي رائع ولكن الأداء أروع

مصراوي - كتب - أحمد شريف:

أثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على الأداء الذي قدمه محمد صلاح لاعب الفريق خلال مواجهة بورنموث مساء اليوم السبت بالدوري الإنجليزي.

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، مؤكدًا على أهمية الأرقام القياسية التي يحققها صلاح، لكنه شدد على أن الأداء الذي يقدمه هو الأهم.

وقال المدير الفني الألماني: "الرقم القياسي الذي سجله صلاح رائع، ولكن أداءه ومظهره كان الأفضل، هو لاعب يصعب الدفاع أمامه، هذه هي كرة القدم التي يلعبها".

ونجح صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 20 في كل البطولات للموسم...