محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فوزي:
أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ثقته في قدرة مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال أحمد أحمد رئيس الكاف في تصريحات تلفزيونية لـ"DMC": "أنا سعيد باستضافة مصر لأكبر حدث في القارة وهو بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام خلال هذا العام".
وتابع: "نحن علي ثقة من قدرة الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم أفضل حدث في القارة، هم ومعهم الحكومة المصرية بدأوا الاستعداد لها منذ إعلان مصر شرف تنظيم البطولة".
وأتم: "كأس الأمم ستقام للمرة الأولي بمشاركة 24 فريقاً ، أريد أن نعمل معاً لتجهيز وإنهاء كل شيء قبل شهر رمضان ، خاصة وأن العمل خلال هذا الشهر سيكون بطيء".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الكاف: نريد إنهاء تجهيزات أمم إفريقيا في مصر قبل شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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