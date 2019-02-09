أول أغسطس الأنجولي يفوز على REG الرواندي في بطولة إفريقيا للأندية

بطولة إفريقيا للأندية كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: فاز فريق أول أغسطس الأنجولي على نظيره "REG" الرواندي لكرة السلة رجال في ثالث مباريات دور الستة عشر بالمجموعة الثالثة التي يستضيفها النادي الأهلي من منافسات بطولة إفريقيا للأندية الأفروليج. منافسات بطولة إفريقيا للأندية الأفروليج. وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وقدم خلالها الفريقان أداءً مميزاً ونجح الفريق الأنجولي في تحقيق الفوز بنتيجة 70-62. وتقام مباريات المجموعة الثالثة بالنادي الاهلي أيام الجمعة والسبت والأحد، والتي تضم فرق الأهلي وأول أغسطس الأنجولي إلى جانب فريقي «REG» الرواندي، وفيروفيارو الموزمبيقي.

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