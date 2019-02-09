بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة منذ قليل في طريقها إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويترأس البعثة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ، وتضم قائمة الفريق ، 21 لاعباً هم : شريفإكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني –
ويحتل الأهلى صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط ، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ4 نقاط، يليه “سيمبا” في المركز الثالث بثلاث نقاط بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.
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