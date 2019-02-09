فتح الله: بطولة الدوري لن تستكمل هذا الموسم

كتب - عادل أبو الفضل:

قال محمود فتح الله لاعب فريق النجوم أن بطولة الدوري الممتاز لن تكتمل هذا الموسم، ومن المرجح أن يتم إلغاؤها.

وأكدد فتح الله في تصريحات لفضائية on sport "أرى أن الدوري لن يتم استكماله هذا

بنسبة كبيرة للغاية، خاصة مع الأحداث الساخنة هذا الموسم".

وعن توقعاته لحامل اللقب أشار: "أتمنى أن يتمكن الزمالك من الحصول على الدوري الممتاز، وأتمنى لفريقي أن يستمر

ضمن فرق المسابقة".

ووجه فتح الله الشكر إلى جماهير الزمالك على حسن استقباله خلال مواجهة النجوم أمام الفريق الأبيض.

يذكر أن النجوم تلقى هزيمة من الزمالك بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز.