بتروجت يواصل تدريباته بمعسكره بالإسماعيلية

تدريب بتروجت كتب- صبري حافظ: واصل فريق بتروجت معسكره لليوم الثاني بمعسكره بالإسماعيلية حيث تدرب الفريق علي فترتين في السادسة صباحا وتضمن التمرين بعض الفقرات البدنية لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين و انتهي بتقسيمة و تدريبات تخصصية للمهاجمين . اللياقة البدنية للاعبين و انتهي بتقسيمة و تدريبات تخصصية للمهاجمين . و تضمن التدريب في الفترة المسائية الأحماء وتقسيمات صغيرة و التصويب علي المرمي و تحفيظ اللاعبين لبعض الجمل التكتيكية داخل الملعب. وبالنسبة لحراس المرمي تضمن التدريب الخاصة بهم علي تدريبات الرشاقة والمرونة و الكرات العالية و الثابتة .

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