إدينسون كافاني يتفوق على لاعبي الدوريات الخمس الكبري بهذا الرقم

كافاني

كتب- أحمد البادي:

حقق إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رقمًا مميزًا مع فريقه خلال مشاركته في الدوري الفرنسي منذ بداية العام الجديد 2019.

واستطاع كافاني أن يسجل سبعة أهداف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي منذ يناير الماضي، الرقم الذي تفوق به على لاعبي الدوريات الخمس الكبري.

وكان كافاني سجل هدف الفوز لفريقه على بوردو، في اللقاء

الذي أقيم مساء اليوم، ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري الفرنسي.

فيما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في اللقاء الذي اكتسح فريقه نظيره جينجان بتسعة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي

وأحرز كافاني هدفا في فوز فريقه على نظيره إميان الهدف في اللقاء الذي انتهي بثلاثية

نظيفة ضمن الأسبوع الـ20

واستطاع أن يسجل هدفين في فوز فريقه على ستاد رين، في اللقاء الذي انتهي بأربعة مقابل هدف في الأسبوع 22من الدوري الفرنسي.

اللاعب البالغ من العمر 32 يأتي وصيفًا في قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 17 هدف حتى الآن، بينما يتصدر القائمة زميله بالفريق كليان إمبابي برصيد18 هدفا.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر بطولة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، بفارق ثلاث عشرة نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليل.