مستشفى الأهلي.. أحمد حمودي يغيب أسبوعا للإصابة

احمد حمودي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: تأكد غياب أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة مع فريقه لمدة أسبوع بسبب الإصابة. وتعرض حمودي للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مران لاعبي الأهلي المستبعدين، من مباراة حرس الحدود الماضية. ولم يسافر حمودي مع بعثة الفريق الأحمر إلى تنزانيا، والتي تستعد لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

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