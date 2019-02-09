كريم شحاتة: المباراة كانت متعادلة بين الزمالك والنجوم

أكد كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي النجوم، أن فريقه كان منافسا عنيدا للزمالك خلال مواجهة الفريقين اليوم، على الرغم من الهزيمة بهدف دون رد.
وقال كريم في تصريحات لفضائية on sport "قدمنا مباراة جيدة، وكنا خصما عنيدا للزمالك، وأهدرنا عددا من الفرصالتي كان من الممكن أن تجنبنا الهزيمة".
وأوضح :"خطأ بسيط هو ما تسبب في هدف الزمالك وعرضنا للهزيمة، ولكن فريق النجوم لعب بشكل جيد جداً، خاصة أمام فريق ينافس على بطولة".
وأردف: "المباراة كانت متعادلة بين الفريقين، وإن كان الزمالك أضاع أهدافا أكثر منا في الشوط الثاني، بعد أن تراجع أداؤنا".
وواصل :"في المباريات الكبيرة أمام الأهلي أو الزمالك لابد أن نستغل الفرص التي تتاح لنا، لأن ذلك هو ما يحسم اللقاءات".
واختتم :"النجوم يحارب من أجل الحصول على الثلاث نقاط في كل مباراة ومن أجل الاستمرار في الدوري والابتعاد عن الهبوط".
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