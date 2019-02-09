شكرا لقرائتكم مدرب النجوم: الزمالك فاز بخطأ فردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سامي المدير الفني للنجوم إنه لعب علي المكسب أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، علي استاد بتروسبورت، في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

قال أحمد سامي في المؤتمر الصحفي للمباراة:"الزمالك مكنش هيكسبني سوي بخطأ مني ودا حصل الزمالك كسبني بغلطة ، ولم أحضر عصام الحضري من البيت فهو جاهز للمشاركة لذلك دفعت به".

كما قال سامي أن السويسري جروس المدير الفني للزمالك فاجأه بالتشكيل وطريقة اللعب ويري إن مدرب الفريق الأبيض كان يفكر في أن تكون المباراة من طرف واحد وذلك لم يحدث.