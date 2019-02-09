شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح نمبر 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل النجم المصرى محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب انتهاء مواجهة ليفربول أمام ضيفه بورنموث، التى انتهت بفوز الريدز 3-0 فى الجولة الـ 26 من المسابقة.

مباراة ليفربول ضد بورنموث



رفع محمد صلاح رصيده إلى 17 هدفا فى الصدارة، بعد أن سجل هدف فريقه الثالث فى لقاء اليوم بالدقيقة 48 بمهارة عالية.

وزاد محمد صلاح الفارق عن الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج (15 هدف) مهاجم ارسنال إلى هدفين، حيث غاب مهاجم الجانرز عن فوز أرسنال على هدرسفيلد تاون 2-1 بداعى الإصابة.

ويأتى فى المركز الثالث هارى كين مهاجم توتنهام برصيد 14 هدفا، والذى يغيب عن التهديف منذ فترة بداعى الإصابة، التى من المنتظر أن تنتهى فى بداية مارس المقبل.

ويشترك مع مهاجم السبيرز فى رصيد 14 هدفا، الأرجنتينى سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى، والذى سجل هاتريك فى مرمى أرسنال بالمياراة السابقة، وأمامه مواجهة هامة أمام تشيلسى غدا الأحد فى الجولة الـ 26.

ويأتى فى المركز الخامس النجم البلجيكى ايدين هازارد لاعب تشيلسى، والذى سجل 12 هدفا، بالتساوى مع السنغالى ساديو مانى مهاجم ليفربول، والذى سجل هدف الريدز الأول فى لقاء بورنموث اليوم.