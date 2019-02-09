شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يحقق فوزا باهتا على بوردو وشكوك حول مشاركة كافاني أمام اليونايتد.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق باريس سان جيرمان فوزا باهتا على ضيفه بوردو بهدف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "حديقة الأمراء" بالجولة الـ 24 من الدورى الفرنسى.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الأوروجويانى إدينسون كافانى فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وتعرض كافانى لإصابة قوية تسببت فى خروجه من المباراة بالدقيقة 46، ودخل بدلا منه النجم الشاب كيليان مبابى، ليضع توماس توخيل فى ورطة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء المقبل فى ذهاب ثمن نهائي دورى أبطال أوروبا.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 59 فى صدارة الدوري الفرنسي، متفوقا بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليل صاحب المركز الثانى برصيد 46 نقطة، بينما توقف رصيد بوردو عند 28 نقطة فى المركز الثانى عشر.



إصابة كافانى

تخيلد سالا قبل اللقاء

فرحة الهدف

ماركو فيراتى