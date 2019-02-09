شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد ضد الريال.. بيل يصل للهدف الـ 100 مع الملكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل النجم الويلزي جاري بيل إلى هدفه رقم 100 مع فريقه ريال مدريد الاسباني، بعدما نجح فى تسجيل هدف فريقه الثالث ضد أتلتيكو مدريد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "واندا متروبوليتانو"، وانتهت بفوز فريقه 3-1 بالجولة الـ23 من الليجا.

وفى الشوط الثاني أحرز النجم الويلزي جاريث بيل الذى حل بديلا لفينسيوس الهدف الثالث فى الدقيقة 74 من خلال انفراد ليضعها فى الزاوية البعيدة للحارس أوبلاك.

بيل وصل لهدفه رقم 100 مع ريال مدريد، بواقع 76 فى الدوري، و16 فى دوري الأبطال، و6 فى كأس العالم للاندية، وهدفين فى كأس إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع بيل فى عام 2013 قادما من توتنهام هوتسبير مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، وكان وقتها اللاعب الأغلى فى العالم.