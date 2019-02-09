شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح لاعبو الزمالك راحة من التدريبات قبل الاستعداد لنصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الأحد، على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي عصر بعد غد الاثنين، استعدادًا لمواجهة نصر حسين داى بالكونفدرالية والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وفاز الزمالك مساء اليوم، السبت، على نجوم إف سي بهدف دون رد في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 48 نقطة محلقا فى صدارة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة فى المركز الرابع عشر.