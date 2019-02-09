شاهد.. ماذا فعل صلاح أمين مع حفنى وساسى بعد المباراة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صلاح أمين مهاجم النجوم، على تهنئة لاعبى الزمالك بعد خسارة فريقه بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتوجه صلاح أمين لايمن حفنى صاحب هدف فوز الزمالك، والذى أحرزه بعد غياب 289 يومًا، ليعانقه ويهنئه بالنتيجة، كما صافح صلاح التونسى فرجانى ساسى.
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